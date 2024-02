L’ex Colantuono | «Prima l’Atalanta lottava per la salvezza | ma ora è una big»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole delallenatore delStefanosulla squadra nerazzurra di Gasperini in questa stagione Ai microfoni di Calciomercato.it,allenatore del(dal 2005 al 2007 e poi dal 2010 al 2015) Stefanoha voluto parlare così della squadra nerazzurra. «Mi aspettavo questa crescita da parte della famiglia Percassi: erano molto ambiziosi. Quando ritornai mi chiese di mantenere la categoria a lungo visto chepeccava di continuità tra Serie A e Serie B. C’impegnammo tanto per mantenere la categorie, non dobbiamo dimenticarci che c’era la penalizzazione di sei punti. Ora è diventata una big come Inter, Milan e Juve: sempre nelle vette alte della classifica.era la più grande delle piccole ...