“LEVANTE VENTITRÉ – Anni di voli pindarici” | Il trailer

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) Paramount+ ha presentato oggi ilufficiale di “di”, il racconto su e giù dal palco di un anno straordinario, disponibile in esclusiva sul servizio dal 23 febbraio. Cosa mostra ildi? Ilmostra le prime immagini del documentario che racconta gli ultimi 12 mesi della vita di, un anno che ha segnato in modo indelebile questa straordinaria artista della parola. Dopo l’uscita del brano “Mi Manchi” in versione live dall’Arena di Verona”, saranno parole, immagini e istantanee del 2023 appena concluso al centro del racconto che la cantautrice e scrittriceporterà in esclusiva su Paramount+ in ...