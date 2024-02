L’Europa deve guardare alla spesa militare russa per capire come proteggersi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Londra aveva scorte di munizioni per l’artiglieria sufficienti per una settimana di combattimenti, la Bundeswehr soltanto per due giorni. “Ma da allora stiamo ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti