Lei è la sorella di una concorrente del Grande Fratello | sono identiche | somiglianza incredibile

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 “ Alessandra non c’è più, mia sorella non c’è più”. E’ scoppiata in un pianto liberatorio alla lettura della ... (dayitalianews)

Un altro copione tragico è andato in scena in Italia. Questa volta il teatro della furia omicida maschile è Latina. Ha puntato la pistola di ... (quotidiano)

Arianna Meloni, la rivalità con la sorella premier: «Tra me e Giorgia non c'è mai stata, a volte le scrivo "sei viva"» Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, parla della rivalità con la premier: «No, tra noi non c’è mai stata rivalità». In una lunga intervista al ...

Uccide la sorella 19enne e la madre dell'ex, lei si salva nascondendosi in bagno: arrestato un finanziere Due donne, madre e figlia, sono state uccise in serata a Cisterna di Latina. Le vittime avevano rispettivamente 46 e 19 anni. A ucciderle un finanziare ex fidanzato della giovane.

