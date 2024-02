Leclerc | «Ero consapevole della possibilità di vedere Lewis in Ferrari»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel giornopresentazionenuova, la Sf-24,ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova monoposto a Sky Sport 24. Di seguito le parole del pilota: «Abbiamo fatto solo un giro, difficile andare nel dettaglio. Tutto è andato come ce lo aspettavamo, è un buon segno. Aspettiamo un po’ prima di fare commenti più dettagliati».commenta il lavoro fatto su questa nuova vettura «Abbiamo lavorato tanto sulla guidabilitàmacchina, l’anno scorso era un punto debole. Per questo progetto abbiamo provato a migliorare questa caratteristicamacchina provando a mettere più down force. Sul simulatore ha avuto risultati ottimi. Adesso bisogna confermare i dati virtuali. Oggi era un primo step, un solo giro ma ...

