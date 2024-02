Le visite di Zielinski con l’Inter in gran segreto | dove e quando le ha fatte

Un semplice rinvio, nulla più. Oggi Mehdi Taremi sarebbe dovuto sbarcare a Linate con un volo privato per iniziare il percorso che lo porterà a diventare un giocatore ...Il bomber iraniano era atteso a Milano in mattinata, ma svolgerà i test in segreto per rispetto del Porto. Nessun problema nella trattativa ...Mehdi Taremi dopo Piotr Zielinski. Sono giorni di visite mediche con l`Inter per i due calciatori in scadenza di contratto a giugno e già prenotati dal club nerazzurro.