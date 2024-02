Le Regine del Crimine | Ruja Ignatova | la regina delle truffe con le criptovalute

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si chiamae ha 42 anni l’autoproclamata «» che è riuscita a truffare diversi investitori per oltre 4 miliardi di dollari utilizzando uno schema Ponzi nell’azienda OneCoin di sua proprietà. La truffatrice è nata in Bulgaria, è latitante dal 2017 ed è tra i più ricercati dell’Fbi statunitense. C’è chi dice che sia morta nel 2018 ma nel gennaio scorso qualcuno ha messo in vendita il suo attico nel prestigioso quartiere londinesee Kensington è riapparso sul mercato e il prezzo richiesto era di 12,5 milioni di sterline, un milione in meno rispetto al prezzo pagato nel 2016. Ma appena la notizia è diventata pubblica quel “qualcuno” ha ritirato l’oggetto dal mercato…

