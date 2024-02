Le prime foto di Meghan Markle | da quando il principe Harry ha fatto visita a Re Carlo | scatenano il dibattito

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono state settimane drammatiche per la famiglia reale, con la notizia shock di due distinte crisi di salute. Il 16 gennaio la moglie delWilliam, Kate Middleton,ssa del Galles, è stata ricoverata in ospedale. Questo a causa di un intervento chirurgico “programmato” all’addome e da allora si sta riprendendo nella casa di famiglia di Adelaide Cottage. Il ritorno alle funzioni pubbliche è previsto solo dopo Pasqua e William aveva liberato la sua agenda per prendersi cura di lei. A questa notizia haseguito la notizia shock che a ReIII, il monarca del Regno Unito incoronato a maggio, è stata diagnosticata una forma non specificata di cancro ed è in cura. ReIII e la regina Camilla in unadi pochi giorni prima della diagnosi di cancro. ...