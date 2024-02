Le più belle canzoni di Robbie Williams | Angels | Feel | She’s The One e tante altre

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nelle piùdic’è tutto il talento di un romantico inquieto, che dopo l’esperienza con i Take That ha saputo costruire una dignitosissima carriera solista con brani che oggi fanno parte della storia della musica. Pop, ballate, rock ed elettronica: la sua voce è in grado di muoversi negli universi più assortiti, conquistando un pubblicottanto variegato.(1997) Una ballata struggente, per molti il singolo che ha lanciato definitivamente la carriera solista di. Semplici accordi di pianoforte, un ritornello liberatorio ed ecco la hit radiofonica strappalacrime che funziona sempre nelle classifiche. Life ...