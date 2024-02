Le pagelle dei look della finale di Sanremo by Al Pacino look Maker | Bertè e l'arte di abbinare i capelli alla personalità

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nek e Renga eleganza assoluta Voto 10Bigmama, armonia totale Voto 8, 5Gazzelle poteva osare di più Voto 6Dargen d’Amico. Molto charme, punto di forza. Perspicace. Voto 7 (Lidia Candido Alservice) Loredana Berté rimane la regina del palco, make-up 10abbinatisuaIl volo: Conformi all’Ariston anche se peccano di teatralità ! Non si distaccano dloro comfort zone , potrebbero fare di più! Voto 7. Candido Lidia AlNegramaro. Total black già visto. Il loro punto di forza è l’eleganza che non è mai scontata! Complici nello stile e il total Black sempre pronto nelle valige. Voto 8 Bigmama.azzeccatissimo, armoniosa in todo, rispecchia a pieno il suo ...