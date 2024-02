Le nuove Nike indossate da Ben Affleck hanno reso l' ultimo weekend memorabile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bensa come mettersi in mostra. Dopo aver sfoggiato le Ben & Jerry's xSB Dunk Low alla fine del mese scorso e aver portato a spasso le Air Jordan 4 SE Black Canvas la settimana scorsa, l'attore premio Oscar ha indossato non uno ma ben due grandi paia di sneaker. E tutto nell'arco di due giorni! Non è poi così sorprendente,è diventato di fatto il re dei grail di Hollywood, con accesso a drop ed esclusive impossibili da avere per noi comuni mortali. Celebrity Sightings In Los Angeles - February 09, 2024 Bellocqimages/Bauer-GriffinVenerdì scorso,è stato avvistato con laSB Dunk Low What The P-Rod. Un vero e proprio evento. Realizzata in collaborazione con il leggendario skeater professionista Paul Rodriguez, questa scarpa è stata lanciata all'apice della popolarità ...