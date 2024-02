Le iscrizioni alle superiori I licei fanno ancora il pieno Lo Scientifico tira la volata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) I, pur in leggero calo,la voce grossa nella percentuale dial prossimo anno scolastico, conclusesi via internet sabato 10 febbraio, ma fa discutere il dato sul nuovo "Liceo del Made in Italy" voluto con tutte le proprie forze dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spggiato dal collegaImprese e, appunto, al Made in Italy, Adolfo Urso. Gli iscritti in tutta Italia sono 375 e se consideriamo che le strutture previste sono 92 la media per istituto è di 4,07 studenti. E i sindacati considerano un flop anche il dato complessivo di 1669 studenti iscritti alla filiera tecnico-professionale del 4+2. "L’importante – sostiene Valditara difendendo le scelte – è avere ampliato l’offerta formativa a disposizione venendo incontro...