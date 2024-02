“Le Iene” | anticipazioni del 13 febbraio | la settimana sanremese con Geolier

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, in onda stasera 13su Italia 1. Tra gli ospiti in studio: la rapper e la cantautrice italiana Big Mama e l’attrice Benedicta Boccoli. Le, gli ospiti del 13Nella puntata: Nicolò De Devitiis racconta ladi Sanremo con, il rapper napoletano diventato uno dei top player in Italia, arrivato secondo sul podio del Festival. L’inviato, munito di solo smartphone, documenta i giorni passati insieme al rapper riprendendo retroscena inediti dell’artista impegnato ad affrontare la kermesse canora, tra gioie e polemiche. E ancora, lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. Il calciatore crede di ...

Le Iene Show torna in onda e sfida il Festival di Sanremo 2024: le anticipazioni della serata Stasera martedì 6 febbraio , in prima serata su ... (gossipitalia.news)

Beautiful , anticipazioni 8 febbraio : Brooke è disperata perché Ridge le ha detto di essere tornato con Taylor e che per lei non c’è più speranza. La ... (anticipazionitv)

Nell’ultimissima registrazione di Uomini e Donne , Mario Cusitore è Torna to in studio per farsi perdonare da Ida Platano. Peccato che il suo ... (gossipnews.tv)

Sanremo 2024 è finito ma va avanti con lo strascico nei programmi tv. Stasera a Le Iene, in onda alle 21.20 su Italia 1, ci sarà un'ntero blocco dedicato alla ...Nuovo appuntamento con Le Iene martedì 13 febbraio 2024 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Veronica Gentili e il comico Max Angioni conducono il programma introducendo i diversi servizi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...