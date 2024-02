Le formiche | i semi e le leggende da social

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella dimensione parallela di Internet, dove leurbane e le mezze verità regnano sovrane, circola un’affermazione piuttosto bizzarra: le, quei piccoli ingegneri dell’ecosistema, starebbero sezionando idi coriandolo a metà per fermarne la germogliazione. Il post di cui ci occupiamo oggi circola in italiano come traduzione dell’originale inglese, che è questa: Scientists have discovered that ants collect grains and seeds and break them into two pieces before placing them in the ground. For if the grain or seed is not broken into two pieces, it will grow into the ground and become a plant. He was surprised that the ants cut the coriander seed into four parts because there is only one seed of coriander which can germinate even after cutting it into two parts. So the ants cut it into four parts. But the surprising ...