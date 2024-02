Le Big Tech si alleano contro la disinformazione in vista delle elezioni Ci sono tutte | tranne X

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una promessa è una promessa e, sebbene ambiziosa, quella avanzata dalle principali Bigè estremamente importante che venga mantenuta. Nell’anno elettorale per eccellenza – 76 paesi andranno al voto, coinvolgendo 2 miliardi di elettori – le aziende tecnologiche si impegneranno a mappare e poi eliminare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale che posinfluenzare il voto. A cominciare dalle false rappresentazioni dei candidati, come accaduto al presidente americano Joe Biden inprimarie in New Hampshire dove non era nemmeno candidato. Politico è stato il primo a leggere la bozza del documento, che verrà svelata il prossimo venerdì in occasione della conferenza di Monaco sulla sicurezza. A sottoscriverlastate aziende del calibro di Microsoft, Google, Meta, TikTok, ...

La Commissione europea ha completato l’esame su alcuni servizi di Apple e Microsoft ai sensi della legge sui mercati digitali (Dma), stabilendo che non saranno designati come ‘gatekeeper’ rientrando n ...La Commissione Europea ha concluso che alcuni servizi di Apple e Microsoft non saranno considerati gatekeeper ai sensi della legge sui mercati digitali (DMA), continuando il monitoraggio per eventuali ...La Commissione europea ha completato l'esame su alcuni servizi di Apple e Microsoft ai sensi della legge sui mercati digitali (Dma), stabilendo che non saranno designati come " gatekeeper " e non rien ...