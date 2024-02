Lazio | Sarri | Contro il Bayern partita bella da vincere Ci proveremo a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma 13 febbraio 2024 - Viglia di Champions League in casa, vigilia di unasulla carta quasi impossibile, ma che al tempo stesso fa vibrare i cuori di tutto l'ambiente biancoceleste. Nella giornata di domani infatti i capitolini ospiteranno all'Olimpico ilMonaco nellad'andata degli ottavi di finale di Champions League. In palio c'è una buona parte dei quarti finali, un obiettivo che i laziali non raggiungono addirittura dalla stagione dello scudetto 1999-2000, quando allora arrivarono tra le prime otto d'Europa, salvo poi arrendersi al Valencia finalista quell'annata. Per presentare questa sfida Mauriziosi è reso disponibile ai giornalisti in sala stampa. Ecco le parole del tecnico degli aquilotti Con quali armi si affronta una missione quasi impossibile come ...