Lazio Provedel | «Non dobbiamo aver paura del Bayern Monaco»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole di Ivan, portiere della, prima della sfida di Champions League dei biancocelesti contro ilIvanha parlato ai canali ufficiali UEFA prima della sfida di Champions League dellacontro il. Di seguito le sue parole. FASE A GIRONI – «Il nostro è stato un girone duro. All’apparenza poteva sembrare facile dall’esterno, ma non è stato assolutamente così. Atlético Madrid, Feyenoord e Celtic sono tutte squadre di alto livello. Superare il girone è stato un ottimo risultato considerando la qualità delle avversarie e il fatto che per molti di noi questa fosse la prima esperienza nel torneo. Il livello è altissimo, l’intensità è alta e penso che il nostro sia stato un ottimo ...

Lazio, Sarri: "Il Bayern parte favorito Sarà il campo a parlare" Non dobbiamo pensare sia una missione impossibile, altrimenti nella… Leggi ...Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport e in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio: "La Lazio è una squadra italiana e tutte le italiane ...La Lazio di Maurizio Sarri si schiererà con il consueto 4-3-3 con in porta Provedel. La difesa a quattro vedrà a destra Lazzari, in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj, mentre a sinistra Marusic con ...