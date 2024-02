Lazio | Lotito tra Lega | rinnovi e Sarri | il punto della situazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Radio Mattino Sport’ è intervenuto il presidente, ClaudioUn Claudioa 360° quello che è intervenuto nel corso di una intervista a ‘Radio Radio Mattino Sport‘. Lui, laed i suoi tifosi sono in trepida attesa per l’attesissima sfida di Champions League. Nella serata di domani, mercoledì 14 febbraio alle ore 21, i biancocelesti ospiteranno una delle squadre favorite alla vittoria finale come il Bayern Monaco. Un ‘Olimpico’ che andrà verso il tutto esaurito. La squadra allenata da Mauriziovuole scrivere la storia. Il presidente, Claudio(Foto LaPresse) Notizie.comOltre al match di domani sera il numero uno ...