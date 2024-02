Lazio | Lotito | “Stadio Flaminio? Valutiamo fattibilità | se deve avere 35mila posti mi rifiuto”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Claudio, presidente della, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, facendo chiarezza sul progetto dello: “Innanzitutto devo valutare ladell’opera e cosa si può fare. Se dobbiamo fare unodaallora io ringrazio ma mi. Al momento ho incaricato un ufficio della Lega calcio di fare uno studio di. Stiamo studiando come rendere agibile e funzionale loe sulla base di questo presenteremo un progetto. Bisogna agire con buonsenso e criterio“.ha poi aggiunto: “Ci sono dei problemi dal punto di vista strutturale e mancano i parcheggi. E poi ci vuole la copertura, non posso far venire i tifosi allo ...

RASSEGNA STAMPA - Quella che attende la Lazio all'Olimpico sarà una notte speciale, una notte Champions in piena regola e tra i più attesi c'è sicuramente ...La Lazio farà tutto il possibile per impedire il trasferimento di Felipe Anderson alla Juventus a parametro zero: come riportato da "Il Messaggero", il presidente Claudio ...Importante indiscrezione riportata da Il Messaggero in merito al futuro di Felipe Anderson, tema aperto del calciomercato Lazio. Il brasiliano, da novembre, ha un accordo con la Juve sulla base di un ...