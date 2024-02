Lazio | Lotito | “Abbiamo un futuro super roseo Sarri è un maestro di calcio”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Laha un, lo scorso annopagato a settembre gli stipendi di gennaio, forse l’unico caso al mondo. Possiamo solo crescere”. Lo ha detto il presidente della, Claudioai microfoni di Radio Radio alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Il patron biancoceleste rinnova la sua stima per il tecnico Maurizio, che “sta dimostrando di essere undi. E meticoloso, ha fatto crescere i nuovi arrivati e molti giocatori sono venuti da noi anche per essere allenati da lui”. Anche senza acquisti nel mercato di gennaio, la rosa è competitiva, a detta di. “La squadra è attrezzata in tutti i ruoli, sono ...

"La Lazio ha un futuro super roseo, lo scorso anno abbiamo pagato a settembre gli stipendi di gennaio, forse l'unico caso al mondo. Possiamo solo crescere". Non trattiene l'ottimismo Claudio Lotito, ...La Lazio rischierebbe di perdere Felipe Anderson a parametro zero nel prossimo calciomercato ma per ora l'accordo con la Juve non ci sarebbe ...Appuntamento allo stadio Olimpico con fischio di inizio domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 21. Tutto è pronto per Lazio-Bayerno Monaco, la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions ...