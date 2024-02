Lazio | iniziata la preparazione per il Bayern | dirigerà il francese Letexier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilMonaco. Basta questa frase per accendere la passione dei tifosi biancocelesti, che nella giornata di mercoledì assieperanno le tribune dello Stadio Olimpico per sostenere i ragazzi di Maurizio Sarri a caccia di un'impresa titanica. Sulla carta le speranze di success sono minime, ma mai sottovalutare gli aquilotti, già capaci di ribaltare i pronostici in passato. A giocare a favore della squadra di casa infatti sarà il momento dei bavaresi: il duro ko patito in Bundesliga per 3-0 contro lo spettacolare Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ha messo sulla graticola Tuchel. Il tecnico ex Chelsea sarebbe infatti in discussione in queste ore e potrebbe addirittura non arrivare a fine stagione. Proprio gli ottavi di finale di Champions League saranno un crocevia fondamentale per ...