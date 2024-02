Lazio | Gila | «Ecco qual è il pericolo principale del Bayern»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mario, difensore centrale della, ha parlato a LSC in vista del match di Champions di domani contro ilMonaco Mario, difensore centrale della, ha parlato a LSC in vista del match di Champions di domani contro ilMonaco.le sue dichiarazioni.– «Kane. Alla fine hanno però una squadra di altissimo livello, sono molto forti. Penso che se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un vantaggio molto grande». RIPAGATO IL MARIO CHE NON HA MAI MOLLATO – «Tutte le partite ripagano. Sono partite importantissime, ogni gara la vedo come una finale. Alla fine arrivare a questa sera, come domani, è pazzesco. Il massimo è questo. Domani sarà una felicità immensa che ...