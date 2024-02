Lazio-Bayern Monaco | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) 13 febbraio 2024 - Un appuntamento col destino per conoscere se si è degni di riscrivere una storia già scritta in passato. Nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio, laospiterà ilper una notte di passione, ma non nel senso tipicamente espresso dalla giornata di San Valentino. I ragazzi di Sarri infatti andranno a caccia di riscatto contro i giganti del calcio tedesco, ultima squadra affrontata dai biancocelesti sempre agli ottavi di Champions League nella stagione 2020-21, quando era Simone Inzaghi a sedere ancora sulla panchina capitolina. Il calcio di inizio è previsto per le 21 di fronte a uno stadio Olimpico ormai prossimo al tutto esaurito per l'occasione. Per avvicinarsi al meglio a questa sfida continentale, i capitolini hanno centrato un successo convincente contro il Cagliari, al termine di una ...