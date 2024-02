Lavori in corso per 500 posti auto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Partiti iper il nuovo parco nel cuore della città. Al posto del degrado ci saranno 500e una grande area verde. Si tratta di un intervento che cancella una situazione di abbandono che dura da una ventina di anni. Si tratta di una maxi area che va da via Olmi alla caserma dei carabinieri di via Leoncavallo, fino a via Roma. Adoperata in modo indiscriminato come parcheggio, con, camion, camper abbandonati che di volta in volta vengono rimossi dall’amministrazione comunale. Mezzi rubati, immondizia ovunque e asfalto mangiato dalle tantissime buche. In origine era di proprietà privata, ma è sempre stata completamente abbandonata. "Precisiamo alcuni punti riguardanti isul parcheggio/parco tra il Residence e la caserma dei carabinieri - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo ...

Nel 2017 Palazzo Marino ha cambiato norme e costi per il ripristino di asfalto e marciapiedi dopo i cantieri. Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento: serve il regolament ...Crollo tetto in un edificio fatiscente a Trigolo, via Pace chiusa per sicurezza. Vigili del fuoco e polizia intervenuti. Lavori in corso per riapertura strada.Iniziati i lavori di sistemazione e adeguamento del Centro di raccolta ...Ma gli interventi non finiscono qui perché è in corso una progettazione el secondo lotto per reperire risorse per un ...