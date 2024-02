Lavoratori in nero e carenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | sospese due attività

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bologna, 13 febbraio 2024 -in, inadempienze in materia disuidie la mancata idoneità sanitaria deihanno portato alla sospensione di dueimprenditoriali. Sono le irregolarità rilevate dai carabinieri del nil (Nucleo ispettorato del) e dal personale del comando provinciale carabinieri al termine delle ispezioni e dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del, di quello sommerso e verificare il rispetto della normativatutela della salute edeineidi. In particolare, i militari dell'Arma hanno ...

