L' avamposto | il trailer del documentario su un ecoguerriero che vuol salvare l' Amazzonia con l' aiuto dei Pink Floyd

Trama, cast, durata e storia vera di Balla coi lupi, l'epico ed ecologista western/non western di Kevin Costner: da vedere stasera in tv.Dopo aver attirato l’attenzione di pubblico e critica alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia, dove è stato presentato in prima mondiale come Evento Speciale, L’avamposto, il film ...