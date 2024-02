Laura Pausini World Tour | sold out a Parigi | ultima tappa NY

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo aver incantato il pubblico italiano con la sua leg italiana e aver debuttato con successo in Europa a Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles,continua il suo inarrestabilemondiale con un’altraindimenticabile all’Accor Arena di. L’artista italiana più premiata al mondo ha affascinato il pubblicono con un concerto emozionante, che ha visto esaurire tutti i biglietti disponibili.ha regalato ai suoi fan una performance straordinaria, eseguendo i suoi brani iconici insieme a successi in lingua francese e alcune tracce dall’ultimo album “Anime Parallele / Almas Paralelas“, pubblicato lo scorso ottobre. Leggi anche: — “ANIME PARALLELE: UN ALBUM SUL DIRITTO ALL’INDIVIDUALITÀ” Lo ...

