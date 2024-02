Latitanza di Messina Denaro | arrestati i figli dell’autista | “Anche loro nella rete di protezione del boss”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) I fratelli Antonio e Salvatore Luppino,di Giovanni Luppino, “l’autista” di Matteo, sono statidai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. Legati da rapporti familiari con Laura Bonafede, considerata l’amante per lungo tempo deldi Castelvetrano, che li ha battezzati, i due fratelli hanno trasferito soldi per un importo complessivo di 81mila euro sul conto di Bonafede,lei arrestata per aver favorito ladi. Secondo la procurai due fratelli Luppino sono stati strategici per la sicurezza delladell’ex Primula rossa di Castelvetrano. Per questo sono stati ...