Latina | uccide due donne | fermato un uomo

(Di martedì 13 febbraio 2024) 20.30 Duplice omicidio nel quartiere San Valentino a Cisterna di, dove viveva Desirée Mariottini, stuprata e uccisa a San Lorenzo, a Roma, nel 2018. Unha sparato colpi di pistolando due, di 46 e 19 anni, madre e figlia. I delitti sono avvenuti in casa delle due vittime.il presunto omicida. L', 27 anni, sarebbe l'ex fidanzato della sorella della giovane uccisa assieme a sua madre. La fidanzata si è nascosta in bagno.Lui è un finanziere. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite.

