Latina | uccide la madre e la sorella della fidanzata durante una lite La ragazza riesce a scappare

CISTERNA DI LATINA. Duplice femminicidio questo pomeriggio a Cisterna di Latina, nel quartiere di San Valentino. Un finanziere di 27 anni è stato fermato per aver ucciso a colpi di pistola, Nicoletta ...

La ragazza uccisa aveva anche vinto dei premi mentre la loro madre ... Il duplice omicidio di Cisterna di Latina non è l'unico episodio in cui un militare ha commesso in ambito familiare o affettivo ...

