Latina Reti idriche | Acqualatina | programmati interventi sulla condotta dalla Centrale Sardellane

(Di martedì 13 febbraio 2024)– Per il 15 febbraio, Acquaha programmato importantisu 8 chilometri dellaadduttrice proveniente, con 4 squadre che lavoreranno in parallelo. I lavori si inseriscono nel più ampio piano per l’ammodernamento dellee la riduzione delle perdite in corso su tutto il territorio dell’Ato4. Le attività permetteranno, infatti, di recuperare circa L'articolo Temporeale Quotidiano.

Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando ne accetti l'uso dei cookie. B ...La partita Crotone - Benevento di Lunedì 12 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie C - Girone C ...Continua a volare la Juve Stabia. La capolista passa 3-1 a Monopoli, dopo essersi ritrovata sotto a causa del rigore trasformato da Borello al 40'. I pugliesi restano però in 10 per il rosso rimediato ...