Latina | mamma e figlia uccise in casa a colpi di pistola Fermato un uomo

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 - Duplice femminicidio a Cisterna di. Secondo le prime informazioni unavrebbe esplosodiuccidendo due donne di 46 e 19 anni, all'interno di un appartamento nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazione le vittime sarebbero. L'invece sarebbe stato giàdalle forze dell'ordine intervenute sul posto. Ignote al momento le cause del gesto. Notizia di aggiornamento

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In un'abitazione sono state trovate due donne morte, dalle prime informazioni sarebbero state uccise. Sul posto, all'ingresso del quartiere ...L'appello via social di una mamma di Latina ha scatenato la solidarietà di centinaia di utenti del social media Facebook, che hanno mostrato non solo sostegno e solidarietà, ma anche interesse ad esau ...Un breve testo, scritto, poche parole ma dritte al cuore dei tanti utenti che si sono soffermati e hanno letto quel messaggio di Cristina apparso - giorni fa ...