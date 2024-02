L’Ariete al palo con una scatenata Rinascita Serataccia per le ragazze di coach Novelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)perche perde a Firenze la prima del girone di ritorno del campionato di serie B2 femminile nazionale. Una sorta di tabù quest’anno le gare della Pallavolo Prato contro le fiorentine visto che anche all’esordio in campionato erano state lediPedone ad imporsi. In questa prima del ritorno il successo delVolley è stato ancora più netto, per 3-0, e per merito della squadra di casa ma anche per una Ariete che non è mai riuscita ad entrare in partita. La cronaca. Prato scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi centrali, Saletti e Nesi in attacco e Conticini libero. Gara approcciata benissimo dalle padrone di casa con Ariete meno brillante del solito. Firenze, invece, gioca con grande applicazione difensiva e trova il vantaggio ...