L’appello della Fondazione Caritas | “Aiutateci a comprare un nuovo furgone

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 - “Unisciti a questo viaggio e fai qualche chilometro insieme a noi”. È l'appello che laSolidarietàrivolge ai fiorentini: l'obiettivo è aiutare l'Ente a sostenere il lavoro invisibile di tanti operatori e mezzi che si impegnano ogni giorno per il recupero alimentare e per distribuire i pasti alle mense e alle strutture di accoglienza sul territorio di Firenze e provincia. I mezzi ogni anno percorrono infatti migliaia di chilometri per garantire pasti caldi alle persone fragili e l'esigenza più urgente è quella di sostituire un veicolo, ormai inadeguato. “Dietro la preparazione e la consegna dei pasti c'è l'impegno quotidiano di magazzinieri, cuochi, autisti: è uno sforzo collettivo che rende possibile il calore di un piatto e la vicinanza degli operatori” afferma Vincenzo Lucchetti, Presidente ...