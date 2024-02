L’ANFI di Maddaloni realizza un monumento in ricordo delle vittime delle foibe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 13 febbraio 2024). La sezione ANFI diapre il 2024 con una nuova iniziativa, che va ad aggiungersi al lungo elenco di quelle svoltesi negli ultimi quattro anni da questa attivissima associazione. Grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di ex finanzieri, si sono avvicinati all’associazione anche tanti cittadini, coinvolti a vario titolo in modo attivo nei tanti eventi di cui si è fatta promotore, che hanno spaziato dalla storia allo sport, dal sociale al culturale.diha iniziato il 2024 dedicandosi allazione di un vero e proprioper ricordare ledell’eccidioed in particolare tre finanzieri, due maddalonesi e un cittadino di Valle di ...