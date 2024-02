L’ampliamento di via Dall’Oro Maxi tunnel sotto la ferrovia | Dal 2 marzo i treni rallenteranno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Proseguono a gran ritmo i lavori perdelpasso tra via Ninoe viale Pavia. Entrambi idi varo sono arrivati, ora si lavora per rinforzare la terra intorno. "Il 2– dice l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Gianluca Scotti – inizierà la fase di spinta. I, quando passeranno in quel punto, dovranno rallentare. Questa fase proseguirà per tre o quattro settimane. Si lavorerà principalmente di notte proprio per impedire eccessivi disagi al passaggio dei". Il cantiere per la riqualificazione delpasso tra viae viale Pavia era iniziato a febbraio 2023 e dovrebbe finire ad agosto. L’opera è complessa. Il progetto prevede la realizzazione di un secondo ...