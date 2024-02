L' amore sboccia tra la corrispondenza | Noemi e Giuseppe insieme da 14 anni grazie alle Poste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pavia, 13 febbraio 2024 – Biglietti d’auguri, angioletti innamorati e frasi romantiche per San Valentino, nel mondo anglosassone la tradizione della festa degli innamorati è cominciata così e si tramanda dal XVII secolo. Nel nuovo millennio c’è chi i biglietti e le lettere d’le smista. Smista oggi e smista domani poi succede pure che ci si innamori scoprendo tra gli oltre 300 portalettere in servizio in provincia di Pavia, operativi nei 13 centri di distribuzione che servono i comuni del pavese, l’uomo e la donna della propria vita. E’ quello che è accaduto aPiras eNunziata, portalettere del centro di distribuzione di Pavia., 41 e 40, rispettivamente addetta alla produzione interna e portalettere, lavorano in viale Brambilla dove è ...