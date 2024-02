La Volta Buona | ospiti e anticipazioni settimanali dal 12 al 16 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 13 febbraio 2024) Carissime amiche e amici, è giunto il momento di immergerci nell’atmosfera avvolgente e coinvolgente de “La” condotta, come sempre, dalla bravissima Caterina Balivo. Il programma che ogni giorno ci regala due ore di intrattenimento di altissimo livello e, questa settimana, in occasione del Carnevale, non sarà da meno. Oggi, martedì 13, “La” si veste a festa per celebrare il Carnevale con una puntata speciale ricca di sorprese ed’eccezione. Caterina Balivo ci accompagnerà in due ore di diretta, dove avremo modo di immergerci nel mondo degli spettacoli, del cinema, della musica e dell’attualità, il tutto condito da interviste esclusive, aneddoti divertenti e anteprime imperdibili. Ma non è finita qui, perché anche ...