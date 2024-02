La vita di Giovanni Razvan | un’Odissea senza ritorno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tra lae la morte ha realizzato un sogno: quello di vedere la sua storia in un libro. Poco dopo si è spento, una settimana prima del suo compleanno 19. È stata un calvario ladi, da quando nel 2007, è arrivato in Italia e la famiglia ha trovato una seconda patria, Soriano Calabro. Il libro, La mia giovane, sarà presentato giovedì 15 a Reggio Calabria, al premio “Lilia Gaeta”, in occasione della “Giornata mondiale contro per il cancro”. I funerali saranno svolti occasione oggi pomeriggio a Soriano (martedì 13 febbraio), nella Chiesa matrice di San Martino, alle ore 15.ha atteso di vedere alla luce la sua storia, come in un film. Tra pochi giorni, il 19 febbraio, avrebbe ...