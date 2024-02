La vigilia di San Valentino? E’ la festa dell’amore clandestino Ecco chi l’ha istituita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 – Oggi,di San, è unaspeciale: si celebra infatti il ‘Mistress Day’, il giorno dedicato agli amanti, o meglio all’amore. Tutto è nato una decina di anni fa, quando da una ricerca pubblicata dal New York Post emerse un dato che fece riflettere: si notò che il 13 febbraio si registrava un’impennata di prenotazioni in alberghi, locali e ristoranti. Ma visto che non era ancora ladegli innamorati, si andò a fondo alla questione e venne scoperto che quel proliferare di prenotazioni erano dovute alle coppie non ufficiali, clandestine, costrette a festeggiare di nascosto, non potendolo fare alla luce del sole. Ma quante sono le coppie infedeli in Italia? Una stimafatta Ashley Madison, il portale di incontri ...