La vertenza “Ufita” all’attenzione del Sottosegretario Ferrante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVisita a sorpresa deldi Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio, al cantiere per la realizzazione della Galleria Grottaminarda della tratta ferroviaria ad Alta Velocità e ad Alta Capacità Napoli /Bari, prima della visita a Benevento Alle 9,15 il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, è stato contattato telefonicamente dal Gabinetto del Ministero ed ha immediatamente raggiunto il cantiere, insieme ad altri amministratori per salutare il rappresentante di Governo. L’occasione è stata favorevole per sottoporredelle necessità del Territorio: il futuro della IIA e la realizzazione della Piattaforma Logistica. La grande “” che tutti i Sindaci, i Sindacati, le ...