La verità? Non ti ricordi un ca*** | attacco ad Ornella Vanoni in diretta tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il “processo” ufficiale al Festival di Sanremo, come da tradizione, è andato in scena a Domenica In, nello studio di Mara Venier trasferitosi per un pomeriggio all'Ariston. Qualche ora dopo, però, è Fabio Fazio a fare uno sgarro all'azienda di cui è stato illustre e ben pagato dipendente, la Rai, con una serie di colpi bassi a Che tempo che fa. Negli studi del Canale Nove sfilano due protagoniste assolute del Festival, Annalisa (savonese come Fabietto) e Clara, che emozionatissima ammette: «Per me è un onore enorme. Vi guardavo fin da piccola con mia mamma. Io ho sempre detto: spero un giorno di andare ospite a Che tempo che fa». Qualcuno a viale Mazzini avrà masticato amaro. Ma è, gloria della canzone italiana, che mena i fendenti più dolorosi ad Amadeus. «Quale canzone ti è piaciuta di più?», le domanda Fazio. «Quella di Loredana», ...