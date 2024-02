La verità non sarà più la stessa con l' IA…

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) Neo esclama: “No, non può essere!” Morpheus risponde: “Essere cosa? Essere vero?”. Per chi non lo ricordasse si tratta di uno scambio di battute del film “Matrix” che avviene poco prima che il protagonista interpretato da Keanu Reeves approdi nel mondo reale. Qualche giorno fa mi è scappata proprio laesclamazione di Neo, quando una persona con cui lavoro da molti anni mi ha inoltrato via Whatsapp un audio in cui lo insultavo pesantemente. La voce era la mia, l’ho fatto ascoltare a persone che mi conoscono bene compresi figli, moglie e madre e nessuno di loro ha avuto alcun dubbio: a parlare ero proprio io. Peccato che quel messaggio non lo avessi mai registrato e quando ho telefonato al mio collega mi sono sentito dire: “Ti è piaciuto l’audio? Certo che con le intelligenze artificiali si possono fare scherzi fantastici”. A quel punto mi è venuta in mente la ...