La Torino City Marathon cambia data | si corre il 1° dicembre 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024)ladella, che sirà domenica 1. La maratona diabbandona così il tradizionale mese di novembre per abbracciare un clima più natalizio. Un modo diverso, a disposizione del maratoneta, per scopriresotto un’altra luce. La competizione – organizzata da TeamS.S.D.,Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus – diventa così l’occasione di trasre in città e con la famiglia non solo il giorno della gara, ma l’intero fine settimana, iniziando a respirare la magia del Natale. SportFace.