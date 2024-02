La storia della prima e unica squadra di F1 del Messico

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il mondo modernoFormula Uno è un mondo super-aziendale, ad alta spesa e ultra-glamour. Milioni di spettatori di tutto il mondo si sintonizzano per guardare i loro eroi delle corse – tra cui il messicano Sergio “Checo” Perez e il suo team Red Bull Racing – mentre macchine sapientemente progettate si sfidano a colpi di centesimi di secondo. Cinquant’anni fa, tuttavia, il livello più alto del motorsport mondiale era un posto molto diverso. Questa era l’epoca del coraggioso gentleman driver, un uomo di altri tempi che si faceva strada in un mondo molto diverso. A volte questi piloti si presentavano a gare singole, costruendo le proprie auto da kit. Si consideravano dei progettisti e si facevano pionieri di quello che credevano essere il nuovo concetto di corsa (di solito non lo era). Molti correvano semplicemente per il piacerevelocità ...