La storia della Paleo dieta quella vera | un modello alimentare non fondato sulla carne

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per decenni gli scienziati hanno sostenuto che il regimedei nostri antenati fosse imperniato. E se non fosse proprio così? Un recente studio americano sembra infatti rivelare uno scenario diverso: le risorse di sussistenza dell’uomo erano a predominanza vegetale. Risultati che confutano le tesi a sostegnolitica ideata negli anni Trenta del '900, così come fanno scricchiolare quelle che le hanno dato nuova linfa in tempi più recenti. Ma cosa èmente la, negli ultimi anni tanto in voga anche presso celebrità del calibro di Uma Thurman e Miley Cyrus? facebook @thediet La...