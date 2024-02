(Di martedì 13 febbraio 2024) Lail primo ministroKaja Kallasdei. Non è stato specificato il perché è stata perseguita, tuttavia Kallas ha ripetutamente rilasciato dichiarazioni russofobe. LalaKallasdeiSecondo quanto riferito da RIA Novosti, che cita i dati del ministro degli interni russo,

