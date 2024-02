La Rossa del futuro vuole fare la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mezzogiorno di fuoco. E mezzogiorno di cuoco: all’ora di pranzo, in diretta streaming e su Sky e su YouTube e insomma ovunque, ecco, si alzerà il sipario sulla nuova Ferrari. Nome in codice: SF24. Speranze: tantissime. Certezze: pochissime. Auguri scontati: che il Dio delle corse ce la mandi non solo(ma sono attese chiazze di bianco qua e là, eh), bensì pure vincente. Da lontano. E siccome conviene essere schietti sin dal principio, questa sarà l’ultima Ferrari di Sainz e anche l’ultima senza Lewis Hamilton. Proprio il sette volte campione del mondo butterà un occhio, in remoto, sulla vettura confezionata dai tecnici del Cavallino. Hamilton ha detto sì a John Elkann perché crede nei programmi di Maranello: altrimenti non si sarebbe reso disponibile. Non verrà da solo: sono in arrivo ingegneri top che trovano seducente l’opzione ferrarista. Dunque pure ...