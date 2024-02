La rivincita di Mancini in Arabia Saudita | squalificati fino a 5 mesi i sei giocatori ribelli

Roberto Mancini ha avuto però la sua ‘rivincita’, almeno fuori dal campo. Il “Professionalism and Player Conditions Committee”, ente disciplinare saudita, ha squalificato e multato i sei giocatori che ...Roma (4-3-2-1) 4.5 Rui Patricio Anello debole di una difesa ben concatenata, almeno per un tempo 5.5 Karsdorp Nel primo tempo raddoppia Thuram ma nel secondo il giocattolo si rompe 6.5 Mancini Gol di ...Intervenuto al podcast "The Rest is Football", l'ex difensore del Manchester City Micah Richards si sofferma sul rapporto non idilliaco tra Roberto Mancini, allora tecnico dei "Citizens" e Carlos ...