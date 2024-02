La resistenza degli artigiani Il ritratto è chiaroscuro Ma ci sono segnali positivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un quadro che non ha, se non altro, presentato oscillazioni particolarmente accentuate, nel corso dei dodici mesi presi in esame. Continua tuttavia a emergere un quadro di sofferenza: solo in quattro comuni dell’Empolese Valdelsa si è verificato un aumento del numero delle imprese artigiane: in tutti gli altri casi, è stato registrato un "segno meno". Che riguarda in generale anche le aziende "in rosa", almeno stando all’ultimo report ufficiale e in nostro possesso. Questo è quanto si desume dai dati resi noti dalla Camera di Commercio di Firenze a proposito dell’artigianato in tutta la Città Metropolitana, che si riferiscono al terzo trimestre del 2023. Statistiche che, se rapportate al medesimo periodo del 2022, originano una situazione a due facce, seppur nell’ambito di variazioni piuttosto contenute, tendente allo stazionario in quasi tutti i contesti coinvolti. Il dato ...